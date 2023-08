Electromobilité au Luxembourg: POST Luxembourg concrétise ses ambitions électriques

«Ce centre regroupe les porteurs, les facteurs et certains livreurs pour la région de Pétange, Differdange et Bascharage», souligne Mario Treinen, directeur de Post Courrier. «Une soixantaine de collègues débutent leurs tournées ici. La nuit pour les journaux, la journée pour les courriers et les colis. Notre ambition, c’est, d’un côté, électrifier toute notre flotte dans tout le pays, et, d’un autre côté, optimiser nos tournées pour effectuer moins de kilomètres. Tout électrifier est un investissement conséquent et on doit aussi consommer moins».