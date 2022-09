États-Unis : Post Malone finit à l’hosto après une chute sur scène

Il n’est pas rare que les artistes se blessent lors de leurs shows. C’était encore le cas pour le chanteur de Rage Against The Machine qui s’était blessé à la jambe lors d’un concert en juillet 2022. Cette fois, c’est le rappeur Post Malone qui a fait les frais de son inattention. Le New-Yorkais de 27 ans est tombé dans un trou au milieu de sa scène lors d’un concert à Saint-Louis, samedi 17 septembre 2022. Les images sont impressionnantes. Après s’être tordu de douleur et avoir été évacué par la sécurité, le jeune papa a repris son concert après une interruption d’une quinzaine de minutes. Il a dû finalement l’écourter pour être emmené à l’hôpital.