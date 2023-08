France: Poupette Kenza craque en voyant son ex avec une autre

Dire de Poupette Kenza qu’elle a pété les plombs lundi est un euphémisme. Dans une vidéo qu’elle a postée sur Snapchat après avoir appris que son mari Allan – dont elle est séparée depuis une semaine – avait passé une soirée avec une autre femme, la starlette d'Internet a totalement craqué. Dans la séquence, celle qui est accusée de détournement de fonds pleure et crie, se disant brisée et choquée.

Allan a réagi, également sur Snapchat, assurant qu’il ne s’était rien passé avec la demoiselle. «Quand on me voit parler avec la fille, c’est parce qu’elle m’a reconnu et qu’elle voulait me parler de ce qui se passe en ce moment (ndlr: la séparation). Les gens aiment inventer des histoires farfelues», a-t-il dit, déplorant que certaines personnes veuillent faire le buzz en le filmant. «C’est vraiment une vie de merde», a-t-il affirmé.