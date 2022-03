Au Luxembourg : Pour 2,5 millions d'euros de drogues saisies fin 2019

LUXEMBOURG - Les Douanes et Accises ont annoncé vendredi matin deux importants succès dans la lutte anti-drogues, intervenus en décembre.

La fin de l'année 2019 a été marquée par deux «succès dans la lutte anti-drogues au Luxembourg», ont indiqué vendredi matin les Douanes et Accises.

Ainsi, un trafiquant revenant d'Espagne a été intercepté au volant de sa camionnette. Les agents, aidés par des maîtres-chiens, ont trouvé 262 kilos de haschich et 51,6 kilos de marijuana dans le véhicule. À la revente, la cargaison valait quelque 2,5 millions d'euros.

Quelque jours plus tôt, les enquêteurs avaient «mis fin à un gros trafic d'héroïne et de cocaïne dans le sud» du Luxembourg. Un succès qui concluait des mois d'enquête en collaboration avec les autorités belges. Un dealer belge a pu être intercepté. Il venait souvent au Grand-Duché pour livrer de l'héroïne et de la cocaïne à des résidents luxembourgeois.