Logement: «Pour 400 000 euros, impossible d'acheter une telle maison au Luxembourg»

«Suite à la séparation avec mon ex, j'ai voulu revenir habiter au Luxembourg, mais c'est impossible». Sandy Flesch est originaire de Sandweiler. Mais elle habite aujourd'hui en France, dans une grande maison de 180 m² à Waldwisse (Moselle), achetée à 420 000 euros, avec une piscine et un terrain de sept ares. «La banque m'avait expliqué que je pouvais faire un crédit pour acheter un appartement d'une valeur de 800 000 euros, explique cette ancienne fonctionnaire d'État, aujourd'hui en invalidité. Mais j'aurais dû payer 2 500 à 3 000 euros par mois. Je n'ai pas voulu trop m'endetter, le coût de la vie est élevé au Grand-Duché». La Luxembourgeoise, qui compte deux enfants en bas âge et deux chiens, ajoute qu'elle se voyait mal vivre dans un appartement.

Le cas de Sandy n'est pas isolé. Marine*, qui travaille au Luxembourg, y a habité pendant 20 ans. «J'ai toujours loué au Grand-Duché, explique-t-elle. Mais il y a deux ans, nous avons décidé avec mon mari de construire une maison en frontière française, à Sierck-les-Bains. Car les prix de l'immobilier flambent et malgré deux salaires, il est impossible d'acheter un appartement, et encore moins de construire au Luxembourg. En outre, nous ne pouvions pas non plus continuer à payer un loyer de 1 500 euros hors charges (2 000 euros au total), alors que nous avons deux enfants et deux voitures». Le couple paie aujourd'hui un crédit mensuel de 1 000 euros, plus 200 euros de charges, pour une maison à 4 chambres et un terrain de 5 ares.