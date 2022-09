Paulette Lenert: «Pour aider, il faudra être sélectif du point de vue social»

La ministre de la Santé et vice-première ministre, Paulette Lenert, évoque une rentrée pleine de défis, la crise de l'énergie et la santé de demain au Luxembourg.

Paulette Lenert privilégie des aides ciblées. Editpress

«L'essentiel»: La rentrée s'annonce plus tranquille que les précédentes sur le front du Covid…

Oui, mais on a d’autres défis avec les prix de l’énergie qui ont flambé. Les temps ne sont pas faciles. J’ai l’impression de passer de mode de crise en mode de crise. La rentrée est pleine de défis.

Faut-il craindre un rebond du Covid cet automne ?

Au Luxembourg on a une très bonne vision sur la présence du virus grâce à l’analyse des eaux usées. A priori il n’y a pas de raison de s’inquiéter mais on ne sait pas ce qui nous attend.

On approche les zéros hospitalisés…

Il faut se rappeler qu’au départ on était nus face au virus. Désormais il y a une très grande partie de la population qui est vaccinée et suit les conseils pour les rappels. Cela fait une très grande différence. Cela reste une maladie à laquelle on doit un certain respect mais cette surcharge au niveau des hôpitaux - ce qu’on craignait - on ne la voit plus.

Faut-il une quatrième dose généralisée ?

On s’en tient aux recommandations de nos experts. On consulte régulièrement le Conseil supérieur des maladies infectieuses et j’ai confiance pour qu’il nous recommande cette dose au moment où cela fera du sens. On attend un nouveau vaccin, mieux adapté pour le variant omicron. On va ouvrir le centre de vaccination à partir du 13 septembre.

La fin de mandat approche. En termes de santé, que faudra-t-il changer à l'avenir?

Le Covid a absorbé énormément de temps, c’était une priorité. Mais cela m’a permis d’entrer pleinement dans le système de santé. J’ai pu en voir les forces et les faiblesses avec une autre intensité qu’en temps normal. On prépare l’avenir pour avoir un système robuste et finançable avec des services qui sont les mêmes pour tout le monde. L’accès universel au soin est une grande ambition du Luxembourg.

À quoi ressemblera la santé au Luxembourg dans dix ans?

Le plus grand défi est de faire face aux besoins de soins. Ils vont augmenter car on a de plus en plus de gens âgés. Et en même temps on a du mal à augmenter le personnel soignant. Cela nous pousse à moderniser, à accélérer la digitalisation, à optimiser les parcours de soins, les ressources humaines comme financières. Faire mieux avec les moyens qu’on a c’est un grand défi. On n'aura pas infiniment plus de moyens.

Quelles sont les pistes? La téléconsultation?

Ce sont des pistes prometteuses mais cela suppose des formations appropriées, un travail commun, un bon ancrage local. Les hôpitaux doivent travailler main dans la main avec les acteurs qui font le suivi des patients. On parle de virage ambulatoire pour augmenter le nombre de prises en charge possibles en une journée. Cela suppose un bon suivi en amont et par la suite. On cherche à faciliter les cabinets de groupe. C’est essentiel que les professionnels de santé, en libéral, puissent mutualiser leurs moyens, mieux adapter leur équilibre vie privée et vie professionnelle. C'est un facteur d’attractivité.

On vous entend moins sur d'autres questions de société, sur la crise énergétique, le télétravail…

Nous avons des propositions. On a eu l’occasion de m’entendre aussi dans le contexte de la tripartite. Dans la politique sur les stupéfiants. Le télétravail, le mode de travail sont aussi des questions qui me parlent. J’ai travaillé dans les ressources humaines dans la fonction publique pendant des années. C’est quelque chose que j’ai toujours cherché à promouvoir. La digitalisation est une clé aussi pour pouvoir bien travailler à distance. Les relations sociales ne sont pas à négliger. On en revient à la santé, au bien être, essentiel au travail qui absorbe une grande partie de la journée des adultes.

Quelles réponses prônez-vous face à la crise énergétique…

Je crois aux initiatives de l’Union européenne. Il faut revoir les prix. Les pistes sur la table pour plafonner le prix du gaz et intervenir dans la fixation des prix, sont les bonnes. Il n’y a pas de solution luxembourgeoise, il faut les prendre ensemble.

Et au niveau national?

La tripartite est l’instrument de crise au Luxembourg. C’est avec les partenaires sociaux qu’on va trouver des solutions. Il faudra être précis. Les consommateurs sont impactés par les prix donc les inégalités sociales vont se creuser. Il va falloir différencier. On ne peut pas se permettre de tout subventionner aveuglément. On peut le faire un certain temps, mais pas dans la durée. Il faudra être sélectif d’un point de vue social. Venir en aide à ceux qui en ont réellement besoin et en même temps solliciter ceux qui ont des moyens supplémentaires, car il n’y a pas que des perdants dans une crise, il faut rééquilibrer absolument et jouer toutes les cartes qu’on a.

Cela supposera des efforts…

Les consommateurs comme les entreprises devront chercher à économiser au maximum car les temps seront difficiles et en même temps il faudra chercher des ressources supplémentaires pour faire fonctionner la solidarité. On sera dans des réflexions de redistribution, les plus ciblées possible.

Comment garantir l'attractivité du pays?

C’est une réflexion à mener. Il y a des exemples dans les pays scandinaves en France. Pour rester attractif, le Luxembourg doit garder des emplois attractifs. L’index, c’est un coût qui pèse sur les entreprises mais aussi un facteur d’attractivité. L’équilibre est difficile à trouver.

D’une crise à l’autre, y a-t-il un risque de court-circuiter le débat public?

Il y a urgence et énormément d’imprévus. Dans un monde idéal on aurait le temps d’avoir toutes les données, bien les étudier, mais les choses s'accélèrent. Chaque semaine les projections varient. On cherche à être aussi précis que possible. Les gens aimeraient savoir, bien à l’avance, ce qui va se passer mais comme dans la pandémie on est face à énormément d’inconnues. On doit se mettre ensemble et prendre des décisions rapidement. Ce n’est pas la façon parfaite de fonctionner mais il faut qu’on prenne des décisions urgentes.

Est-ce gênant en termes de démocratie?

Non. La chambre des députés a été associée de manière exemplaire pendant la pandémie. Elle joue son rôle mais les partenaires sociaux ne sont pas à négliger non plus. La tripartite est un instrument fantastique. Réfléchir ensemble fait partie de notre spécificité au Luxembourg. Partager l’état des lieux et chercher ensemble à trouver les meilleures solutions c’est de la démocratie pure. On a toujours des échanges avec le parlement, il est toujours impliqué. Les mesures sont présentées, débattues. C'est une de nos forces au Luxembourg. On a réussi à impliquer le parlement dans des temps records de manière répétée. C’était épuisant mais cela avait le mérite de respecter la démocratie.

