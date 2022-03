Gestation pour autrui : «Pour aider, mais aussi pour l'argent»

LUXEMBOURG - Un supposé marché de mères porteuses marocaines a fait beaucoup parler ce vendredi, au Luxembourg. Christine, 22 ans, voudrait aider des couples à devenir parents. Elle se confie.

«Je suis une jeune femme, 22 ans, ne fume pas et ne bois pas. J'habite et travaille au Luxembourg. Si vous êtes intéressé vous me pouvez me contacter».

Voilà le type de message que Christine laisse régulièrement sur des forums de discussion pour proposer ses services de mère porteuse. Contactée par L'essentiel Online, c'est en toute simplicité qu'elle répond à nos questions. Du haut de ses 22 ans, la jeune roumaine installée depuis 3 ans au Grand-Duché, se veut décidée. Législation, procédures médicales, tarifs en vigueur... Elle s'est «énormément informée sur le sujet».