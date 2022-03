Au Luxembourg – Pour aller mieux, mettez votre corps à... -110C!

Au Luxembourg : Pour aller mieux, mettez votre corps à... -110°C!

KOERICH - Le froid a des vertus que la raison n'ignore pas. Nous avons testé pour vous «Degré 110», nouveau centre de cryothérapie. C'est froid, mais c'est bon.

Pour y entrer, vous signez une décharge médicale qui écarte notamment tout risque cardiaque, respiratoire ou d'infection. Vous êtes en sous-vêtements mais devez porter des gants épais, un bandeau sur les oreilles, des chaussettes et même des chaussons. Et c'est parti pour trois minutes de frisson. «Le premier choc thermique stimule le système nerveux, l'adrénaline, le sang remonte... puis la sérotonine et l'endorphine vous apportent un sentiment de bien-être», explique Arnaud Lepoivre, formé spécialement en France et qui a lancé le lieu avec son épouse. En 180 secondes, votre système immunitaire est stimulé, le métabolisme oxygéné, vous avez brûlé jusqu'à 800 calories et vous êtes même globalement apaisé.