Pour avoir de belles fesses, pas le choix, faites vos séries de squats

Les squats, ou flexion sur jambes, peuvent être réalisés presque partout et sans accessoire. Ils permettent de renforcer les muscles fessiers et des jambes. PEXELS/MART PRODUCTION

Votre objectif est de muscler votre fessier et vos jambes, mais vous n’avez pas envie de passer des plombes à la salle de sport pour vous entraîner ou de vous soumettre à des exercices compliqués? La bonne nouvelle est que pour raffermir vos jambes et votre postérieur, nul besoin d’accessoire: il suffit de faire des squats! Ça n’a peut-être pas l’air très sexy, mais c’est très efficace.

Les squats, autrement dit les flexions sur jambes, sollicitent les grands groupes musculaires des cuisses et des fesses, ce qui fait non seulement travailler les muscles, mais permet de surcroît de brûler rapidement un grand nombre de calories. De plus, ils améliorent la souplesse.

En même temps, vous venez accessoirement muscler le torse, les mollets, et cet exercice peut même avoir un effet bénéfique sur la densité osseuse. Afin de profiter pleinement des squats tout en minimisant au maximum le risque de blessure, il convient d’observer un certain nombre de points.

En faisant des squats, on sollicite les grands groupes musculaires, ce qui permet non seulement de gagner en muscle, mais aussi de brûler des calories. GETTY IMAGES

La technique est déterminante

Les squats doivent être réalisés sur un sol ferme. Écartez les pieds à largeur d’épaules environ et veillez à bien répartir votre poids sur l’ensemble du corps. Plus vous écartez les pieds, plus vous sollicitez les muscles de l’intérieur des cuisses (adducteurs). Plus vous rapprochez vos pieds, plus vous ferez travailler le dessus des cuisses (quadriceps). Les pointes des pieds doivent être légèrement orientées vers l’extérieur. En fléchissant les jambes, veillez à ce que vos genoux soient orientés dans la même direction que vos pieds, sans quoi vous risquez de vous blesser aux genoux.

Le haut du corps peut être légèrement penché vers l’avant, mais il faut à tout prix éviter d’arrondir le dos et contracter les muscles fessiers et les abdominaux qui soutiennent le dos. Plus vous descendrez avec le postérieur, plus l’entraînement sera intense. Votre objectif devrait être de ramener les cuisses parallèles au sol.

Ne pas décoller les talons

Si vous avez du mal à maintenir les talons au sol, cela peut être dû à un tendon d’Achille trop court ou à un manque de souplesse. Dans ce cas, il peut être utile de placer une fine planche ou un tapis enroulé sous vos talons. Veillez toutefois à maintenir un bon équilibre.

Pour revenir en position debout, appuyez sur vos talons pour vous propulser vers le haut. Le regard doit être dirigé vers l’avant pendant toute la durée de l’exercice. Il est préférable d’inspirer au moment où vous pliez les genoux et d’expirer lorsque vous poussez vers le haut.

Miser sur la technique plutôt que sur le nombre de répétitions

Au départ, vous pouvez commencer par trois à cinq séries de 15 à 20 squats chacune. En revanche, si vous constatez que vous n’êtes pas en mesure de maintenir la posture et d’effectuer le mouvement correctement, vous pouvez diminuer le nombre de répétitions. Si, avec le temps, vous réussissez les squats sans trop d’effort, vous pouvez faire des séries plus longues ou, si vos articulations le permettent, vous pouvez apporter un peu de variation en faisant des jump squats, autrement dit des squats avec un saut vertical.

Si faire des squats est trop ennuyant, vous pouvez aussi vous entraîner avec des poids. PEXELS/KETUT SUBIYANTO

Vous pouvez évidemment réaliser cet exercice en salle et vous entraîner en ajoutant des poids. C’est possible avec un haltère long (front squat ou back squat) ou à l’aide d’une kettlebell que vous maintenez à hauteur de poitrine (cet exercice est appelé globlet squat). Mais en principe, la technique prime sur le poids. En d’autres termes, assurez-vous d’exécuter les mouvements à la perfection, sans accessoire, avant de passer au stade supérieur.

