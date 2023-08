Pour avoir des fesses fermes, cette routine est-elle risquée?

La routine beauté de Michelle Hunziker

Quel remède est efficace?

«En vérité, il n’existe pour l’heure aucune méthode permettant d’éliminer à 100% la cellulite», affirme Stefan Duve. Selon lui, il est cependant possible de l’atténuer en appliquant différentes méthodes dont ne font toutefois pas partie les produits proposés par Michelle Hunziker. En effet, aucune crème ne permet de faire fondre la graisse, car elle ne pénètre pas dans le tissu conjonctif. Les mouvements de massage que l’on effectue en appliquant le sérum peuvent effectivement avoir un effet drainant, mais pas plus que d’autres crèmes.

Selon le dermatologue, il existe des remèdes efficaces, «notamment la lipolyse par injection, la radiofréquence ou le traitement Cellfina qui consiste à casser les fibres responsables des capitons». En d’autres termes, il s’agit d’interventions nettement plus invasives et coûteuses, réalisées en cabinet sous surveillance médicale. Pour les personnes qui ne souhaitent pas recourir à de telles mesures, la pratique d’une activité sportive et physique reste le meilleur moyen de lutter contre la cellulite. «Les crèmes et autres compléments alimentaires peuvent être utilisés en parallèle, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles», souligne le spécialiste.