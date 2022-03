Au Texas : Pour avorter, elles achètent des pilules à l'étranger

La demande de pilules abortives envoyées depuis l'étranger a été multipliée par plus de trois au Texas depuis que l'État américain a drastiquement limité l'accès à l'IVG.

La loi texane mise en place en septembre dernier à l'instigation d'une majorité conservatrice interdit d'interrompre toute grossesse une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés, soit après environ six semaines de grossesse, alors que la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. L'article publié vendredi dans le Journal of the American Medical Association s’appuie sur les chiffres d’Aid Access, une société autrichienne qui fournit des pilules abortives (pour des IVG médicamenteuses) aux femmes des États-Unis.