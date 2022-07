Aux États-Unis : Pour Bezos, Biden n'a rien compris aux prix de l'essence

Le multimilliardaire et fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a estimé que le président américain se fourvoyait en appelant les distributeurs d’essence à faire baisser les prix rapidement.

Le multimilliardaire et fondateur d’Amazon Jeff Bezos a estimé que le président américain se fourvoyait en appelant les distributeurs d’essence à faire baisser les prix rapidement, poussant dimanche plusieurs responsables de la Maison Blanche à défendre Joe Biden. «Mon message aux entreprises qui exploitent des stations-service et qui fixent les prix à la pompe est simple: nous sommes en temps de guerre et de péril mondial», a écrit le président américain sur Twitter samedi. «Réduisez le prix que vous facturez à la pompe pour refléter le coût que vous payez pour le produit. Et faites-le maintenant».