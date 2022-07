Elie Semoun répond à L'essentiel: «Pour certains, je suis encore le Elie de ''Elie et Dieudonné''»

«Ducobu Président» sort ce mercredi 13 juillet dans les salles. Quatrième adaptation au cinéma de la bande dessinée qui raconte les aventures du cancre le plus célèbre. L'acteur et humoriste français Élie Semoun est fidèle au projet depuis le premier volet en 2011. Lui, l'inclassable instituteur Latouche, meilleur ennemi de Ducobu, il est aussi réalisateur de ce nouvel opus, comme il l'avait été pour le précédent. Il se confie à L'essentiel.

- L'essentiel: Votre histoire avec Ducobu a débuté en 2011. Onze ans après, le plaisir est-il intact?

Élie Semoun: Le plaisir est différent. Pour les deux premiers films j'étais simplement acteur, je ne pensais qu'à mon plaisir d'acteur. Désormais, avec la réalisation, vous devenez le maître du jeu. Levé avant tout le monde, sur le plateau à 7h pour tout régler, c'est une charge de travail folle. C'est moi qui ai tout initié, de A à Z, c'est mon bébé. Même s'il ne va plus m'appartenir à sa sortie.

- Comment choisit-on un bon Ducobu?

J'en ai vu beaucoup, beaucoup, au casting. Gabin Tomasino, c'était une évidence. Il avait la malice, le physique, l'œil qui pétillait.

– En tant qu'acteur, vous avez dû jouer avec des Ducobu différents à chaque film, pas simple?

C'est le plus compliqué! En effet, j'ai eu quatre Ducobu, même si les deux derniers, je les ai choisis. C'est difficile les premiers jours de tournage, car on ne sait pas comment ils vont réagir, c'est différent de la rencontre au casting.

- Le thème cette fois, c'est «Ducobu Président», un parallèle évident avec la vie politique en France, voire au-delà?

Nous avons écrit en fonction de la campagne électorale en France, d'ailleurs le timing était calé pour sortir le 6 avril. Finalement, on sort pendant les grandes vacances et ce n'est pas plus mal. Mais oui, évidemment, certains hommes politiques ne se comportent pas mieux que les enfants dans mon film. C'est un sujet et un humour qui plaît aussi aux adultes. Le cinéma est un bon remède pour un peu plus de légèreté. Vive le divertissement!

- Les trois premiers films ont réuni 4 millions de spectateurs en salle et 40 millions à la télévision. Ducobu est devenu un projet marquant de votre carrière, où le situez-vous?

Oui c'est marquant, on s'en souviendra, mais vous savez, pour un certain public je suis encore le Élie de «Élie et Dieudonné», pour d'autres celui des Petites annonces, pour d'autres celui de Ducobu. Quand on fait un film familial, pour enfants, c'est un registre tellement différent, on est dans une catégorie très spéciale.

- Vous êtes fier de cette diversité?