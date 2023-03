Négociations au Luxembourg: «Pour certains produits, la tripartite a clairement réduit l’inflation»

Ce sont les prix du gaz et de l'électricité qui ont été le plus influencé par les mesures de la tripartite de septembre.

Il est «toujours difficile, dans les études économiques, de définir précisément ce qui est lié à un facteur», mais les mesures de la dernière tripartite «ont clairement réduit l’inflation sur certains produits», analyse Bastien Larue, du service conjoncture du Statec, alors qu’une nouvelle tripartite est convoquée vendredi. Il évoque «les prix du gaz et de l’électricité, avec des effets facilement quantifiables»: les partenaires sociaux avaient convenu d’une hausse maximale de 15% des prix du gaz, d’un gel de ceux de l’électricité et d’une remise de 15 centimes sur le litre de mazout.

Dans sa dernière note de conjoncture, le Statec relève que le taux d’inflation du Luxembourg est «l’un des plus faibles» dans l’UE, ce que le Premier ministre Xavier Bettel n’a pas manqué de rappeler mardi. Cela est globalement lié au fait que «les tarifs du gaz et de l’électricité soient ajustés moins fréquemment que dans d’autres pays». Bastien Larue ajoute que «certains pays n’ont pas bénéficié de bouclier significatif, tandis que ceux plus proches de la Russie ont davantage souffert de l’inflation».