Etats-Unis: Pour Chris Brown, les extraterrestres sont parmi nous

États-Unis : Pour Chris Brown, les extraterrestres sont parmi nous

On ne connaît pas les histoires que raconte Chris Brown à ses trois enfants avant qu’ils ne s’endorment, mais il ne fait aucun doute que les bambins doivent s’éclater en l’écoutant. Le chanteur, qui avait violenté Rihanna en 2009 et qui a été plusieurs fois accusé d’agressions sexuelles , semble en effet ne pas manquer d’imagination, si on en croit sa story sur Instagram du 14 février 2023.

Dans celle-ci, on apprend que des êtres en provenance d’autres planètes se sont déjà installés sur Terre. «Les extraterrestres nous visitent depuis longtemps. Certains vivent parmi nous», a-t-il écrit à son énorme communauté. L’artiste de 33 ans a réagi ainsi après qu’une série de mystérieux «objets» volants ont été abattus par les Américains et que la porte-parole de la Maison-Blanche a indiqué qu’il n’existait «aucune indication d’activité extraterrestre». Une affirmation qui a bien évidemment fait bondir Chris Brown. «Dites que je suis fou, mais faites-vous votre propre avis. Ils commencent seulement à accepter la «possibilité» d’OVNI et de phénomènes aériens non identifiés et se mettent à tirer sur tout ce qui vole», s’est-il moqué.