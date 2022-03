Football en Italie : Pour Costa, Dybala est meilleur que Ronaldo

Interrogé par des internautes, le Brésilien n'a pas tremblé au moment de désigner son meilleur coéquipier à la Juventus.

Confiné au chez lui Brésil, le milieu de terrain de la Juventus, Douglas Costa, a récemment répondu aux questions des internautes sur son compte Instagram. Si le Brésilien a évoqué la situation actuelle et le fait qu'il s'ennuie de l'Italie et du football, c'est une petite phrase, apparemment anodine, qui a retenu l'attention. Quand un internaute lui a demandé qui était son meilleur coéquipier à la Juventus, le Brésilien n'a pas hésité.

«Le coéquipier le plus fort est Paulino», a déclaré Douglas Costa, faisant référence à l'Argentin Paulo Dybala. Sachant qu'un certain Cristiano Ronaldo évolue également à la Juventus, la réponse du Brésilien, bien que défendable, n'est pas passée inaperçue. «Et ensuite bien sûr Cristiano Ronaldo», a rapidement complété le Brésilien.

Ronaldo devance Dybala de peu

Et si, au fond, Douglas Costa avait raison? Pour en avoir le cœur net, regardons les statistiques. Cette saison, Cristiano Ronaldo a inscrit 25 buts et trois passes décisives en 32 matches, toutes compétitions confondues. De son côté, Dybala compte 13 buts et sept passes décisives en 34 parties disputées (mais seulement 23 en tant que titulaire).