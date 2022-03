Pour Danielle et Stéphane, il n’y a pas d’âge pour entreprendre

Microlux

Microlux propose des microcrédits d'un montant maximum de 25 000 euros et du coaching, pour accompagner les porteurs de projets dans leur processus de création et de développement de votre entreprise, au Luxembourg et à Arlon. Depuis cinq ans, microlux a octroyé plus de 180 microcrédits permettant la création de plus de 230 emplois.