«Pour devenir une Barbie, on m’a demandé de rester moi-même»

La saison de la course aux récompenses vient de démarrer à Hollywood. Quatre mois avant les Oscars et alors qu’elle sortira le single «Houdini» vendredi 10 novembre, Dua Lipa, qui a un emploi du temps de ministre, a toutes les chances que son tube de l’été, «Dance the Night», soit parmi les nominés pour l’Oscar de la meilleure chanson originale.

- «Dance the Night», de la bande originale de «Barbie», est dans la course pour concourir aux Oscars. Heureuse?

Oui. J’avoue que tout a été très vite quand Mark Ronson m’a contactée. Le plus drôle est que ce DJ, producteur et compositeur est un ami. Il m’a écrit sur mon compte Instagram en DM alors qu’il a mon numéro de téléphone.

- Avez-vous immédiatement accepté de chanter ce titre?

Mark et moi avons d’abord discuté du concept, du film, de la chanson et, dès que j’ai eu la première version du morceau, j’ai été conquise. On nous a montré des extraits de la scène du long métrage pour laquelle le titre allait être utilisé. C’est la séquence durant laquelle Margot Robbie organise une fête dans sa maison de rêve en invitant toutes ces amies pour leur Best Day Ever. J’ai rapidement enregistré le titre, mais nous avons modifié quelques phrases pour coller le plus possible aux images du film. C’est devenu «Dance the Night», et le tour était joué.

- Vous êtes aussi dans une des scènes du film. Quels sont vos souvenirs de ce tournage?

Participer au film et apparaître à l’écran était juste un clin d’œil supplémentaire. Quand on m’a demandé si ça me plairait d’être la Barbie sirène, je n’ai pas hésité une seule seconde. C’était tellement fun de faire partie de l’équipe, et on s’est vraiment amusés. Je n’ai pas eu beaucoup de travail à faire pour devenir une Barbie, car on m’a demandé de rester moi-même. Le seul challenge a été de rentrer dans cette sorte de queue de sirène et d’avoir l’air le plus naturel possible devant la caméra.

- Êtes-vous surprise par le succès de «Barbie», qui a engrangé près de 1 milliard et demi de dollars de recettes depuis sa sortie?

Pas du tout. J’ai une profonde admiration pour Greta Gerwig, qui a su imposer sa vision de l’histoire en tant que scénariste, mais aussi en tant que réalisatrice pour en faire la réussite artistique et commerciale qu’on connaît. C’est mérité.

- Quels sont vos souvenirs de Barbie dans votre jeunesse?

Je n’étais pas une grande fan de Barbie quand j’étais enfant, même si j’avais plusieurs de ces poupées à la maison. Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui, avec ce film, c’est différent.

- Est-ce que Barbie sirène pourrait revenir dans un second film?

Tout est possible. Greta a une énergie communicative qui rend tout plus simple sur un plateau.

Dua Lipa dans son personnage de Barbie sirène. Instagram/Barbie