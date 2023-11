Témoignage au Luxembourg: «Pour en finir avec l'alcool, j'ai propulsé ma voiture contre un camion à 180 km/h»

Pour sortir de l'alcoolisme comme de toute dépendance, l'histoire raconte qu'il faut des déclics. Propulser sa voiture à 180 km/h contre un camion sur l'autoroute au Luxembourg, pour en finir avec la vie, pourrait en être un. Et pourtant, Steve * a toujours replongé. Le Belge de 44 ans, résident au Luxembourg, est le symbole de l'alcool décomplexé, de cette drogue «mieux tolérée que la cocaïne», qui vous drague à 20 ans en soirée le week-end, pour essayer de ne plus vous lâcher.

Un coup de couteau dans le ventre

«Plus vous consommez et plus vous entrez dans l'anxiété», dit Steve. Travailler dans le monde de la nuit au début de sa carrière, puis «l'angoisse d'un quotidien», pourtant avec femme et enfant, ont nourri ce besoin de boire. Et l'alcool «c'est facile, accessible, pas cher». Pour résumer, plus de vingt ans de consommation excessive, Steve veut rappeler qu'il a cherché à en sortir à plusieurs reprises, à coups de thérapies. Mais il a replongé chaque fois.