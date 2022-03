Scandale aux Etats-Unis – Pour éradiquer le SIDA, «il faut tuer les homos»

Scandale aux États-Unis : Pour éradiquer le SIDA, «il faut tuer les homos»

Le pasteur d'une église baptiste américaine a fait scandale en déclarant dans un sermon que la solution pour se débarrasser de la maladie, c'est d'éliminer les gays.

Dans son sermon, le pasteur explique que «les membres de la communauté gay sont pleins de maladie à cause du jugement de Dieu. Quiconque est homo ou bisexuel – c'est la même catégorie – la Bible les appelle des sodomites.» En citant le Lévitique 18:22, Anderson ajoute: «C'était juste là dans la Bible depuis tout ce temps... si on exécute les homos comme Dieu le recommande, on n'aurait pas ce SIDA partout». Pour répondre au pasteur controversé, un groupe de défense a lancé une campagne baptisée Planting Peace, visant à récolter des fonds pour les personnes atteintes du SIDA. À chaque donation, l'association fera parvenir un morceau de charbon emballée dans un joli papier cadeau à l'église de Steven Anderson.