Nouvelle tendance : Pour être à la page, optez pour des cils façon sirène

Des vêtements à la nourriture, le thème de la sirène a survolé quasi tous les domaines possibles. Depuis peu, c’est au tour des cils d'adopter le trend.

Des regards bleus, violets ou encore verts, Instagram est inondé de photos aux teintes océaniques. Le tout accompagné du hashtag «mermaid lashes». L'idée ne vient ni des océans, ni d'Ariel et compagnie, mais bel et bien de New York. En fait, c’est Clementina Richardson, fondatrice du salon Envious Lashes, qui a lancé un service d’extensions de cils colorés en septembre dernier. Résultat: une touche magique qui met les yeux en valeur.