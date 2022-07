Tendance capillaire: Pour être tendance comme Kim K, misez sur des cheveux ultra-longs

Visiblement, Kim Kardashian aime se glisser dans la peau des autres. Après avoir foulé le tapis rouge du Met Gala le 2 mai dernier vêtue de l’iconique robe de Marilyn Monroe, et provoqué par la même occasion l’ire de beaucoup, la sœur de Kylie Jenner s’est inspirée de la cascade de cheveux blonds de Raiponce, célèbre personnage des frères Grimm, pour le look qu’elle arbore en couverture et dans les pages de l’édition du mois d’août du magazine Allure. Une édition dans laquelle, elle lève le voile sur ses supposées opérations de chirurgie esthétique.