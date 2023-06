Pour être unique et tendance, misez sur les créateurs du Luxembourg

Rien ne se perd, tout se transforme: en collaboration avec Fairtrade Lëtzebuerg, Audrey a créé une robe avec tous les masques en tissu non utilisés pendant la pandémie.

Elle transforme vos vieilles fringues en pièces tendance

Vous adorez votre vieux jean mais il vous boudine un peu, pourquoi ne pas le transformer en veste, en jupe ou en robe? C’est le défi de prédilection d’Audrey Schoepfer. Architecte d’intérieur pendant 15 ans au Luxembourg, elle a tout plaqué après le confinement pour lancer sa marque (H)ermana Clothes spécialisée dans l’upcycling: elle récupère des vêtements qui ont déjà eu une première vie pour leur en offrir une deuxième. «Aujourd’hui, on a déjà produit tellement de vêtements qu’on peut habiller cinq générations, il faut arrêter l’hémorragie», explique la créatrice de 35 ans. Rappelons qu’il faut 11 000 litres d’eau pour faire un jean, soit l’équivalent de 285 douches.

Pour trouver sa matière première, direction le centre de tri de Livange où elle trouve des pépites: «J’ai acheté une dizaine de vestes en jean quasiment neuves, c’est fou». Des vestes qu’elle a détournées, customisées en collaboration avec le graffeur David Soner pour en faire des pièces tendance et uniques (voir ci-dessous).

Retrouvez les créations d’Audrey chez Lët'z Refashion (Caritas), 8-10 rue Genistre à Luxembourg-Ville et dans son atelier au 38, avenue Grande-Duchesse Charlotte à Dudelange. Plus d’infos sur hermana-clothes.com

Un verre de Spritz à la boutonnière?

«J'étais à la terrasse d'un café à Venise et cette couleur orange m'a fait envie»: la créatrice luxembourgeoise Anne Marie Herckes s'est inspirée du célèbre verre de Spritz pour sa collection été 2023. Elle imagine et confectionne des bijoux depuis 2006, année de l'inauguration du Mudam pour laquelle on lui avait demandé d'imaginer des petits accessoires pour le personnel. Styliste de formation, l'idée d'intégrer de petits vêtements dans ses créations a été une évidence.