Basketball : Pour fêter ses 60 ans, Jordan va distribuer 10 millions de dollars

Michael Jordan a un grand cœur. Certains esprits chagrins vous diront qu’il peut se le permettre avec la fortune qu’il a amassée durant et après sa carrière de basketteur. Mais tout de même, il fallait le faire: un don de 10 millions de dollars à la fondation Make-A-Wish. Cette somme sera la plus importante récoltée par cette association, basée depuis 43 ans dans l’Arizona, dont le but est de réaliser les souhaits d’enfants âgés de 2 à 18 ans atteints d’une maladie grave.