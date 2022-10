Championnat de France: Pour gagner, Guillaume a misé sur sa très bonne mémoire

Guillaume Petit-Jean a fait travailler ses méninges, ce week-end lors du championnat de France de mémoire à Montpellier. Au programme dix épreuves, «parmi les cinq épreuves de chiffres il y a celle des chiffres binaires où il faut mémoriser des pages de 0 et de 1. On a une épreuve où il faut associer des événements et des dates, retenir des suites d'images, des cartes à jouer, des listes de mots à restituer dans l'ordre et avec la bonne orthographe. Il faut être le plus rapide et surtout ne pas faire d'erreur», détaille le résident de Strassen, âgé de 42 ans.