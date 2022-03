Après la tripartite : Pour l'ACL, 7,5 centimes de moins, ce n'est pas assez

LUXEMBOURG – L'Automobile club du Luxembourg salue la décision du gouvernement qui veut alléger les prix à la pompe. Mais l'ACL estime qu'il faut aller plus loin.

L'ACL dit dans un communiqué jeudi avoir «pris connaissance avec satisfaction» des mesures annoncées par le gouvernement mercredi. Et réclame qu'elles soient mises en œuvre le plus rapidement possible. L'Automobile club du Luxembourg n'est toutefois pas franchement satisfait de la baisse de 7,5 centimes des prix des carburants. «Cela ne représente que 4% de la facture», calcule l'ACL.

«Les travailleurs et automobilistes des zones rurales et suburbaines, moins bien desservies par les transports en commun, restent les plus dépendants de leur voiture», selon l'ACL. Qui demande, «compte tenu de la situation», que le plafond actuel de 2 574 euros par an grimpe à 2 970 euros, tarif en vigueur jusqu'en 2012.