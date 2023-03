Etats-Unis: Pour l'inventeur du GSM, «les gens ont perdu la tête»

«Je ne serai jamais, jamais capable de comprendre comment utiliser un téléphone portable de la façon dont mes petits et arrière-petits-enfants le font».

Pour Martin Cooper, ingénieur américain surnommé le «père du mobile», le petit gadget a un potentiel presque infini et pourrait même un jour aider à éradiquer les maladies. Mais là, tout de suite, il juge qu'on y est peut-être un peu trop accros. «Je suis anéanti de voir des gens traverser la rue en regardant leur téléphone portable. Ils ont perdu la tête», confie l'inventeur de 94 ans à l'AFP, depuis son bureau de Del Mar, en Californie. «Mais quand quelques personnes auront été renversées par des voitures, ils comprendront», plaisante-t-il.

Montre connectée d'Apple au poignet, iPhone dernier cri à la main, il passe intuitivement de ses e-mails à ses photos et de YouTube à l'application permettant de régler sa prothèse auditive. Il se procure chaque nouveau modèle et teste en profondeur leurs capacités. Mais, confesse-t-il, les millions d'applications disponibles donnent un peu le tournis. «Je ne serai jamais, jamais capable de comprendre comment utiliser un téléphone portable de la façon dont mes petits et arrière-petits-enfants le font», dit-il.