Football : Pour la première fois, l’arbitre a expliqué sa décision au public en direct

Lors du premier match de la Coupe du monde des clubs, entre Al Ahly et Auckland, l’homme au sifflet a annulé un penalty après l’intervention du VAR, et s’est instantanément justifié auprès des spectateurs.

Et si les incompréhensions autour des décisions arbitrales liées à la vidéo disparaissaient? C’est le rêve suggéré à l’issue du match entre Al Ahly et Auckland. Cette affiche entre le vice-champion d'Afrique et le champion d'Océanie, disputée mercredi soir, marquait le coup d’envoi de la Coupe du monde des clubs, au Maroc. À la clé, une large victoire des Égyptiens (3-0). Mais cette rencontre restera moins dans les annales pour le score que pour une intervention inédite de l’homme au sifflet.