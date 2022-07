Politique au Luxembourg: Pour le CSV, «le gouvernement n’a pas les bonnes priorités»

Le CSV entend «proposer des solutions concrètes», ont répété ses députés à plusieurs reprises mardi, lors de leur bilan parlementaire annuel. Martine Hansen, coprésidente de la fraction, a reproché au gouvernement «d’être toujours dans la logique de 31-29», le nombre de voix de la majorité et de l’opposition, et donc de «refuser par principe ce qui vient du CSV». À titre d’exemple, elle cite la prolongation de la remise de 7,5 centimes par litre de carburant: «le CSV l’a suggéré il y a deux semaines, cela a été rejeté. Puis soudain, la ministre Yuriko Backes (Finances) l’a proposé en son nom lundi».

Elle estime aussi que le gouvernement «n’a pas les bonnes priorités», en faisant référence à la loi sur le cannabis. «Ce ne sont pas non plus les priorités des gens. Il y a d’autres problèmes plus importants dans le domaine de la santé, comme le temps d’attente aux urgences ou à la Kannerklinik. Pour aider les jeunes en difficulté avec le multilinguisme, Martine Hansen prône une «réforme de l’éducation des langues à l’école», mais reproche au ministre Claude Meisch «son unique solution: créer des écoles européennes».