Soirées royales : Pour le mariage, Kate Middleton sera DJ

LUXEMBOURG - Vous n'êtes pas invité au mariage de Guillaume et Stéphanie mais vous voulez faire la fête? Sortez vos accessoires bling-bling, «L'essentiel Online» vous dit où aller...

Pendant que Guillaume et Stéphanie danseront sur leur premier slow de couple marié, les fêtards se déhancheront sur le dancefloor, la couronne bien vissée sur la tête... Après tout, pas de raison que seul les invités au mariage fassent la fête ce week-end. Si c'est la Ville qui régale pourquoi ne pas en profiter? Surtout que samedi, elle autorise tous les bars à ouvrir jusque 3h du matin. Certains sont donc bien décidés à surfer sur la vague royale. Petit tour d'horizon des soirées les plus décalées.

Vendredi soir, jour du mariage civil, sortez vos tiares, couronnes, robes de princesse et autres smoking queue-de-pie et direction la Soul Kitchen pour la soirée «The Royal Stag». Une Comtesse blonde assurera l'ambiance dans la première salle, et un Prince dans la deuxième. Toujours à Hollerich, The Lab s'est sacrifié pour organiser l'enterrement de vie de jeune homme de Guillaume. Si vous voulez y participer sachez que Guillaume sera là, autant dire que pour la cérémonie à l'Église le lendemain il ne sera pas très frais. Ne prévenez pas sa future femme, c'est un sosie! Sinon vous pouvez même vous rendre au Palais, qui organise une «Grand Ducal Party». Il s'agit bien évidement du bar, mais à 20 mètres du vrai Palais avouez que c'est tentant!