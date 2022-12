Au Luxembourg: Pour le ministre aussi, finis les bains et les lumières inutiles

Editpress/Fabrizio Pizzolante

Cet hiver c'est clair, nous sommes tous appelés à faire attention à notre consommation d'énergie même si le pays est plutôt confiant en matière d'approvisionnement. Mais allons-nous tous faire cet effort, vraiment? La tendance au Grand-Duché depuis l'été dernier semble indiquer que oui puisque la consommation de gaz a diminué de 30% et celle d'électricité de 6 à 8% selon les chiffres de Creos. Et le ministre de l'Énergie, Claude Turmes, montre-t-il lui même l'exemple?

«Je fais ce que tout le monde peut faire, je raccourcis mes douches, cet hiver je ne prends pas de bain», confiait-il à L'essentiel vendredi à l'issue d'une conférence de presse. Le ministre écologiste était «déjà très conscient et anti-gaspillage énergétique avant», mais il accentue sa vigilance au quotidien. «Au niveau luminaire, je fais attention de ne pas faire un stade de football chez moi». Selon lui, plus globalement, «cette guerre en Ukraine a réveillé tous les Européens, et aussi les industriels. C'est un moment où la prise de conscience est élevée et où l'on peut avancer».

Une ventilation «à plein régime le week-end» au ministère

Et au bureau aussi, au sein de son ministère de l'Énergie, des mesures ont été prises dans le grand bâtiment situé place de l'Europe, au Kirchberg: «Le chauffage a été baissé et, lorsqu'on a commencé à agir en septembre, nous avons aussi remarqué que la ventilation tournait à plein régime le week-end, ce qui était inutile. Les communes jouent le jeu avec beaucoup d'actions et on voit aussi que les citoyens ont vraiment réduit le gaspillage».

Le ministre et tous ses concitoyens peuvent donc continuer dans ce sens. Pour réduire la consommation d'électricité, Creos et le gouvernement invitent par exemple les ménages à décaler l'utilisation des appareils électroménagers, couper la veille et éviter les activités très consommatrices comme les saunas.