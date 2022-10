Russie : Pour le patriarche Kirill, «Dieu a placé» Poutine «au pouvoir»

«Dieu vous a placé au pouvoir»: le patriarche orthodoxe russe Kirill a ainsi félicité, vendredi, Vladimir Poutine pour son 70e anniversaire, marqué par une pluie d’éloges en dépit de l’isolement international russe et des revers en Ukraine. Dans son message, Kirill a loué le président russe pour «la transformation de l’image de la Russie, le renforcement de sa souveraineté et de ses capacités défensives, la défense des intérêts nationaux».

«Dieu vous a placé au pouvoir pour que vous puissiez effectuer une mission d’une importance particulière et d’une grande responsabilité pour le sort du pays et de son peuple qui vous a été confié», a assuré le patriarche, 75 ans. Il a souhaité aussi à Vladimir Poutine, au pouvoir depuis plus de 22 ans, «des forces physiques et morales pour beaucoup d’années» et appelé à des prières pour sa santé à travers la Russie.