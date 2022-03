PSG - Bousculade : Pour «Leo», il ne s'est rien passé avec l'arbitre

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, qui pourrait subir une lourde sanction après un rapport complémentaire de l'arbitre du match PSG-Valenciennes pour une «bousculade», juge qu'il ne s'est rien passé.

Dans la soirée, le Brésilien a quant à lui expliqué sa version des faits. «Je suis tranquille. Pour moi, il est clair qu'il ne s'est rien passé», a-t-il d'abord déclaré. «Je voulais parler à l'arbitre et je l'attendais. Il y avait beaucoup de monde qui rentrait aux vestiaires. Et au moment où M. Castro arrive, il y a un délégué qui est devant moi au début et qui en cherchant à me bloquer, me pousse. Après, avec mon dos, je rentre en contact avec l'arbitre. C'est dur à voir sur les images en direct mais au ralenti on le voit», a-t-il ensuite détaillé. Les explications de Leonardo interviennent alors que la rédaction d'un rapport par M. Castro signifie que le Brésilien sera bientôt convoqué par la commission de discipline, dont les prochaines réunions sont prévues ce mardi et le jeudi 16 mai.