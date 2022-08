Aviation au Luxembourg : Pour les 2800 salariés de Luxair, une «charge de travail élevée»

«La sollicitation du personnel de Luxair est devenue extrêmement forte». C'est la situation que décrivent les syndicats LCGB, OGBL et NGL, depuis la reprise post-Covid, qui «atteint des niveaux parfois même supérieurs à l’année 2019». «Les conditions de travail actuelles pour tous les salariés de l’entreprise (NDLR: la compagnie compte 2800 salariés environ) continuent de se détériorer et cette situation est devenue inacceptable!», déplorent-ils.

Interrogée par L'essentiel, la compagnie Luxair (l’État luxembourgeois détient 39,05% des parts directement et 21,81% via la Spuerkeess) «reconnait la charge de travail élevée à laquelle fait face l’ensemble de ses salariés», suite à la crise de la Covid-19. «En plus d’une charge de travail en croissance depuis la reprise de ses activités, Luxair, qui est confrontée à un environnement très compétitif, concède qu’une flexibilité accrue est demandée à son personnel, notamment durant la période estivale», ajoute-t-elle.