Au Luxembourg: Pour les artisans, c'est l'Etat qui spécule dans l'immobilier

Les artisans sont fâchés. Editpress/Julien Garroy

La Fédération des artisans (FdA) ne peut «passer outre l'étude sectorielle de l'Autorité de la concurrence et les conclusions» qu'en tire le ministre de l'Économie Franz Fayot, écrit la FdA, qui représente 4 000 entreprises comptant 60 000 salariés dans la construction, dans une lettre ouverte au ministre. Ce dernier avait notamment accusé les promoteurs de contribuer à «l'explosion des prix» et évoqué «la spéculation qui entraîne l'augmentation des prix de la construction et du logement».

Pour les artisans, «l'étude reste vague et (…) laisse beaucoup de place à des spéculations». L'interprétation du ministre «laisse un arrière-goût amer» à la profession. Les artisans regrettent surtout «l'amalgame entre les promoteurs immobiliers et les entreprises de construction». Ils sont «choqués par l'affirmation selon laquelle le secteur essaierait de maintenir de faibles niveaux de productivité et des conditions peu attrayantes pour ses employés afin d'augmenter les prix».

Au contraire, assure la lettre ouverte, «la Fédération des entreprises de construction s'efforce depuis des années de contrer la pénurie de main-d'œuvre», en finançant notamment les formations de ses salariés. Et les conditions de travail sont définies en discutant avec les syndicats. «Peut-on sérieusement croire que nous complotons avec les syndicats pour dégrader artificiellement les salaires et les conditions de travail? (…) Tout simplement absurde».

«Le gouvernement a plombé l'investissement»

La Fédération des artisans tacle aussi le gouvernement sur la spéculation. «L'Autorité de la concurrence constate que des promoteurs achètent des terrains pour les retenir à des fins spéculatives», c'est la pratique du Land Banking. Or, si 60% des terrains sont détenus par des particuliers, 17% le sont par des promoteurs privés et 14% par le secteur public, autrement dit l'État. «Le marché privé produit chaque année 3 800 logements sur les terrains qu'il détient. Le secteur public en produit en moyenne 300 par an, pour un volume de terrains quasi similaire. Soit dix fois moins».

«Compte tenu de ces chiffres, ne devrait-on pas se reposer la question de qui pratique effectivement le Land Banking?», s'interroge la Fédération des artisans, laissant entendre que, contrairement au privé, l'État ne fait pas grand-chose de ces terrains. «En ce moment, tout semble être bon pour détourner l'attention de la responsabilité et des manquements du gouvernement en matière de logement», tempête la FdA, pour qui «ce gouvernement a tout fait pour rendre l'investissement dans la pierre peu attrayant. Il a plombé les investissements dans le logement locatif» en augmentant la TVA.

