Inflation au Luxembourg: «Pour les entreprises, chaque index fait mal»

Les salariés et leurs employeurs n’en ont pas terminé avec l’indexation automatique des salaires: après celles de février et d’avril, une autre est attendue «au quatrième trimestre 2023», a indiqué mercredi le gouvernement, se basant sur «des calculs du Statec». Il évoque «un choc inflationniste début 2024», du fait de l’arrêt des mesures de soutien aux ménages et entreprises, qui doivent cesser fin 2023. Une autre tranche indiciaire est d'ailleurs déjà prévue pour le deuxième trimestre 2024.