«Pour les gens, quand tu passes à la TV tout va bien»

LUXEMBOURG - Ancien animateur des émissions de jeunes sur RTL,

Jérôme Beck a pris sa plume pour nous livrer l’envers du décor dans «De quoi tu te plains?».

«J’ai toujours voulu écrire un livre. Il y a un an, quand j’ai quitté RTL, je me suis dit: "Tu as 30 ans, si tu n’écris pas maintenant, tu ne le feras jamais"». C’est comme cela qu’est né «De quoi tu te plains?», de Jérôme Beck. «Pour les gens, quand tu passes à la télévision tout va bien, mais ce n’est pas vrai. D’où le choix du titre du livre "De quoi tu te plains?".