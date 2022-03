Dr Sex : «Pour lui, j'ai endossé le rôle de mère!»

Le petit ami de Linda n'arrive à rien tout seul. Les discussions n'ont mené à rien. Doit-elle se séparer de lui?

Je ne suis plus heureuse et il ne fait tout simplement pas assez d’efforts. J’ai également rencontré quelqu’un d’autre et j’ai remarqué combien de points communs je partageais avec cet homme. Nous nous apprécions beaucoup l’un l’autre. Tous ces sentiments me perturbent énormément. Dois-je me séparer de mon petit ami?

Tu décris les cinq actes du drame relationnel universel: 1. On tombe amoureux. 2. On retombe avec les pieds sur terre et on est ramené à la réalité. 3. On émet des critiques et on souhaite des changements. 4. On reconnaît que ces derniers ne sont qu’en partie réalisables et on se résigne. 5. Une autre personne entre dans notre vie et on croit que tout serait différent avec elle. C’est là qu’on reprend le drame du début, avec une autre configuration.