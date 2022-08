Brésil : Pour Lula, Jair Bolsonaro est «une mauvaise copie de Donald Trump»

Lula a estimé lundi que Jair Bolsonaro, son principal rival à la présidentielle d’octobre au Brésil, «est une mauvaise copie» de l’ex-président américain Donald Trump, dénonçant sa remise en cause du système électoral et la diffusion de fausses informations.

Le climat, une «priorité»

Jair Bolsonaro, 67 ans, a mis en doute, sans preuve, la fiabilité du vote électronique au Brésil. Samedi il a cependant modéré sa position, affirmant qu’en cas de défaite, le résultat des urnes sera «respecté». Lors de sa première rencontre avec la presse internationale depuis le lancement de sa candidature, Lula a promis à São Paulo (sud-est) de faire du changement climatique une «priorité» et qu’en cas de victoire, il lutterait «sérieusement» contre la déforestation et les incendies.

Lula entend également «renforcer les relations entre les pays d’Amérique du Sud», où les victoires de la gauche au Chili et en Colombie «montrent que le peuple latino-américain ne veut plus de fascistes à la tête du continent». Il a par ailleurs indiqué qu’il chercherait à finaliser l’accord commercial entre le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) et l’Union européenne, mais pour l’heure «il n’y a pas lieu de se presser».