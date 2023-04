Pour lutter contre un «gang», une commune de Moselle rallume les lampes la nuit

Depuis novembre, l'éclairage public restait éteint entre 23h et 5h du matin dans la ville de 4 200 habitants située au pied des anciens hauts-fourneaux de Florange. «L'objectif était de préserver la biodiversité et l'environnement et de réaliser des économies sur la consommation d'énergie. Mais nous n'avons pas vraiment eu d'autre choix que de rétablir l'éclairage, la population avait un fort sentiment d'insécurité», a complété M. Guériot. «Le rétablissement a été bien accueilli, et il est vrai que depuis nous n'avons pas eu d'autres dégradations».