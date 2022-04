Diététique au Luxembourg: «Pour manger sainement, il n’est pas obligatoire de dépenser plus»

L’argument financier revient régulièrement dans les discussions sur l’alimentation. Mais «pour manger plus sainement, il n’est pas obligatoire de dépenser plus d’argent», assure la diététicienne Sofia Rodrigues Fialho. Lors du premier entretien avec ses patients, elle se fait une idée de leur niveau socioéconomique, mais «cela a peu d’impact sur les recommandations».

Selon la spécialiste, les plats préparés industriels sont à éviter. «Le plus souvent, c’est plus économique de préparer soi-même des repas sains et équilibrés». Elle conseille de «créer un potager familial» avec des bons produits à utiliser en cuisine. En cas de manque de place, il est possible «d’opter pour un bac avec des herbes aromatiques, par exemple», reprend Sofia Rodrigues Fialho.