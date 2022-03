Pour Marie Humbert, Chantal Sébire s'est suicidée

Celle qui est devenue le porte drapeau du débat sur l'euthanasie en France après la mort de son fils Vincent, est persuadée que Chantal Sébire a mis fin à ses jours.

«Je me pose la question de savoir si l'on va faire ou non une autopsie», a déclaré Alacchi. «L'apparence externe du corps ne présentait pas de particularité et je continue à recueillir» les déclarations «auprès des proches» et des gendarmes «en charge de l'enquête» préliminaire, a ajouté le procureur de Dijon.