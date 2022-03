Combat du siècle : Pour Mayweather, McGregor est un lâche

Floyd Mayweather a fustigé jeudi soir son futur adversaire, Conor McGregor, pour avoir abandonné trois fois déjà.

Un dernier face-à-face énervé

Comme à Los Angeles mardi et à Toronto mercredi, McGregor a reçu de loin le soutien le plus enthousiaste des spectateurs, mais l'Irlandais, très à l'aise micro en main, n'a cette fois pas volé la vedette à Mayweather. Arrivé sur scène, torse nu, avec un manteau de fourrure blanc posé sur ses épaules et un pantalon aux couleurs éclatantes, il a multiplié les provocations et les insultes à caractère sexuel en direction de Mayweather, du diffuseur du combat Showtime ou de la presse.