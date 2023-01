Au Luxembourg : Pour MeteoLux, 2022 a été la 2e année la plus chaude jamais vue

LUXEMBOURG – Avec une moyenne de 11,2°C, l'année 2022 est la deuxième la plus chaude enregistrée au Luxembourg depuis que MeteoLux fait des relevés, juste derrière 2020.

Alors qu'Agrimeteo, le service de relevés climatiques du ministère de l'Agriculture a classé 2022 comme l'année la plus chaude jamais enregistrée au Grand-Duché, à égalité avec 2020, MeteoLux a calculé que l'année qui vient de s'écouler était la 2e plus chaude jamais vue, juste derrière 2020. Des résultats qui diffèrent légèrement entre les deux entités, MeteoLux effectuant ses relevés au Findel, et Agrimeteo disposant de capteurs un peu partout dans le pays.

Selon les chiffres publiés ce lundi par MeteoLux, 2022 a donc connu une température moyenne annuelle de 11,2°C. Depuis que le prévisionniste luxembourgeois a commencé ses relevés, en 1947, on a vu pire une seule fois, de peu: il a fait en moyenne 11,3°C en 2020. 2018 (11,1°C) et 2014 (10,8°C) suivent au classement. L'année dernière a été 1,4°C au-dessus de la moyenne à long terme calculée sur la période 1991-2020 (9,8°C).

Un temps sec et ensoleillé

Autres faits marquants en 2022: il a très peu plu et le soleil a beaucoup brillé. De quoi satisfaire les amateurs de terrasses et de promenades au soleil, mais certainement pas la nature. En effet, il est tombé 637,2 litres par mètre carré (l/m²), soit 194,1 l/m² de moins que la normale. Ce qui classe 2022 au 10e rang des années les plus sèches, l'année 1976 restant loin en tête avec 541 l/m². L'été dernier a toutefois été un des plus secs jamais enregistrés.

Sans pluie, il y avait de la place dans le ciel pour le soleil, qui a brillé 2 234,1 heures sur l'année, soit 431,2 heures de plus que la moyenne sur trente ans. Dans ce secteur, 2022 se hisse au 2e rang des années les plus ensoleillées, à 44,3 heures de 2003. Pour vous donner un ordre d'idée, cela fait tout de même, en moyenne, plus de six heures de soleil par jour. L'été dernier, notamment, a été particulièrement ensoleillé, avec 956,2 heures de soleil en trois mois, contre 735,9 heures habituellement. L'été le plus ensoleillé jamais enregistré a notamment été marqué par le mois de juillet le plus ensoleillé de l'histoire au Luxembourg, avec 377 heures de soleil en un mois, soit plus de 12h par jour en moyenne…