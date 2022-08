US Open : Pour Nadal, l’absence de Djokovic est une «très triste nouvelle»

«Mais d’une certaine manière, le sport est plus grand que n’importe quel joueur», a-t-il ajouté. «Même si ce n’est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, le monde continue et le tennis continuera après moi, après Novak, après Roger ( Federer)», a souligné le quadruple vainqueur de l’US Open, vainqueur en 2019, qui n’a plus joué à New York depuis.