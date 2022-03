Pour Noël, les suites de jeux vidéo sont de sortie

Les éditeurs commercialisent de nombreuses suites de leurs jeux vidéo à succès pour tenter de profiter au maximum des cette période propice aux achats.

DJ Hero - Après avoir proposé de jouer de la guitare, de la batterie ou de chanter, la série de jeux musicaux de l'éditeur américain Activision innove avec un nouvel instrument: une platine de disc-jockey.

Le joueur doit mixer ensemble des titres en appuyant au bon moment sur les touches colorées qui correspondent à celles qui défilent à l'écran ou en scratchant. Au total, 93 morceaux sont disponibles et font la part belle au rap, au funk et à la musique électronique. Plusieurs célèbres DJ figurent parmi les personnages jouables comme les Daft Punk ou Grandmaster Flash. Facile à prendre en main, DJ Hero dispose d'une solide durée de vie, renforcée par la possibilité d'y jouer à deux chez soi ou via Internet.

EyePet - Si l'élevage d'animaux virtuels est un thème souvent utilisé dans le jeu vidéo, ce titre tente de l'aborder sous un nouvel angle. Après avoir fait éclore l'oeuf de l'EyePet, mélange de la peluche Kiki et d'un Mogwai du film Gremlins, il faut le nourrir, le laver ou jouer avec lui.

La différence par rapport aux autres titres du même genre est que la caméra de la Playstation 3 est utilisée et donne donc au joueur l'illusion que l'animal est chez lui. Cette avancée technologique permet aussi de dessiner sur une feuille des objets, comme un avion, puis de les présenter devant la caméra pour qu'ils deviennent réalité dans le jeu et que l'EyePet puisse s'amuser avec. La reconnaissance des mouvements par l'animal fonctionne bien, à condition de disposer de suffisamment de lumière dans le lieu où la console est placée.

Forza Motorsport 3 - Série phare des jeux de course automobile sur les consoles Xbox, Forza revient pour un troisième épisode avec le but avoué de dominer son principal concurrent, le futur Gran Turismo 5 de la Playstation 3 prévu pour 2010. Ce volet peut se targuer d'offrir un contenu riche de plus de 400 véhicules et de plusieurs dizaines de tracés, dont ceux du Mans ou de Laguna Seca parfaitement reconstitués, ce qui lui assure une longévité considérable.

Le cœur du jeu réside dans le fait de gagner des courses afin d'engranger de l'argent pour acheter de nouveau bolides. Les sensations de pilotage sont fidèlement retranscrites et la difficulté s'adapte au niveau du joueur. En cas d'erreur, il est ainsi possible de rembobiner à tout moment un passage pour le recommencer.

Grand Theft Auto: Episodes From Liberty City - Prenant place à Liberty City, reproduction virtuelle de New York déjà présente dans le Grand Theft Auto IV (GTA IV) sorti en 2008, ce jeu se compose en réalité de deux épisodes aux ambiances très distinctes.

Dans le premier, le joueur suit les aventures d'un gang de motards baptisé Les Lost dans un univers teinté de hard-rock et de courses de deux-roues, tandis que le second met en scène la vie nocturne de la ville avec ses discothèques et tous les excès qui y sont liés.

Ces deux volets, qui durent une dizaine d'heures chacun sans compter les affrontements via Internet contre d'autres joueurs, caricaturent de façon souvent très drôle les milieux qu'ils dépeignent, grâce à des dialogues bien écrits et à des personnages aux travers attachants. Les missions sont variées et consistent par exemple en des filatures ou en des sauts en parachute depuis le toit d'un immeuble.

Tekken 6 - Apparue au milieu des années 1990, la saga de jeux de combat Tekken s'offre un premier épisode original sur les consoles actuelles. Plus de quarante personnages au style très différent, allant du catch au judo en passant par la boxe, sont disponibles.

La jouabilité particulière de la série, qui permet aux néophytes comme aux experts de réussir des coups dévastateurs, est présente, tandis que les graphismes sont très réussis, avec des décors et des personnages de très bonne facture. Outre les classiques duels, le jeu propose une partie constituée de niveaux où il faut se défaire de nombreux ennemis, afin de découvrir les motivations de chacun des lutteurs et accessoirement de gagner un peu d'argent pour débloquer des bonus. Il est aussi possible de défier d'autres joueurs via Internet.

Pro Evolution Soccer 2010 - Quelques semaines après le Fifa 10 du géant américain Electronic Arts, le japonais Konami propose à son tour la dernière mouture de sa simulation de football. Comparée à sa devancière sortie fin 2008, cette version offre des graphismes plus beaux et de meilleurs commentaires en français, assurés par le duo Grégoire Margotton-Christophe Dugarry qui officie sur Canal +.

La jouabilité a également été peaufinée pour accroître le réalisme des rencontres et l'aspect tactique a été revu: des cartes symbolisant des compétences, comme la faculté à dribbler ou à courir vite, peuvent être activées ou retirées afin de modifier le comportement des joueurs. Même s'il est possible de disputer la prestigieuse Ligue des champions, le jeu souffre de l'absence de plusieurs licences importantes, comme celle du Championnat d'Allemagne. Les matches en ligne pâtissent pour leur part de ralentissements occasionnels qui les rendent difficilement jouables.