Impôts au Luxembourg: Pour optimiser la fiscalité, «la pension complémentaire reste privilégiée»

Plusieurs solutions existent pour limiter sa charge fiscale. AFP

«Pour toute personne qui paie des impôts, je conseille de souscrire une assurance pension complémentaire», relate George Fernandes, agent général chez Axa à Mersch. Il s’agit selon lui du «placement privilégié» pour tenter d’optimiser la fiscalité. «Il faut cotiser jusqu’à l’âge de 60 ans au minimum, et pendant au moins dix ans», rappelle-t-il.

Le contribuable a droit «à une déduction fiscale pendant le contrat et à une indemnisation à la fin, dont la forme peut varier (en une fois ou en viager), il gagne donc sur tous les tableaux». Julien Losson, chargé de mission en assurance vie chez Baloise, conseille aussi «d’optimiser la prévoyance-vieillesse, avec son plafond de 3 200 euros par contribuable».

Des assouplissements

Les produits d’épargne pension «sont certainement l’une des solutions à privilégier», renchérit Claudia Halmes-Coumont, directrice de Lalux-Vie. «Un célibataire dont le revenu imposable est de 50 000 euros et qui épargne 3 200 euros par an pour sa retraite peut économiser jusqu’à 1 334 euros d’impôt, soit 41% de la prime investie. Une solution plus efficace encore consiste à compléter le plan de pension éventuellement mis en place par son employeur de cotisations personnelles».

«Les contrats de prévoyance-vieillesse ont bénéficié d’assouplissements du fait de lois en 2017 et 2022, qui ont entre autres aboli les versements liés à l’âge, favorisé le retrait en capital à l'échéance et, depuis 2022, également rendu possible des retraits annuels. Tout est devenu plus souple», explique Guiseppe Consoli, Sales manager chez Foyer. Il conseille aussi l’assurance-vie, qui «donne, comme la prévoyance-vieillesse, un avantage fiscal pouvant aller jusqu’à 42%».

Sur ce produit, «si la hausse des taux se poursuit, nous pourrons compter sur une augmentation de la participation bénéficiaire», le placement offrant un meilleur rendement, selon Julien Losson, de Baloise. «Les habitudes d’investissement ont évolué, de plus en plus de clients s’orientent vers les solutions en unités de compte (fonds d’investissement).

Nombreux facteurs

L’investissement dans l’immobilier «est toujours rentable au Luxembourg, même de nos jours», reprend George Fernandes (Axa). Avant de tempérer: «Les assurances sont garanties par la loi, pas l’immobilier en cas d’effondrement». Elles offriraient «moins de risques, avec des sommes plus faibles à investir». «La première chose à faire est d’ouvrir un compte épargne logement, où le contribuable peut épargner et déduire de ses revenus imposables jusqu’à 672 euros par personne dans le foyer fiscal, avec doublement de ce montant jusqu’à l’âge de 40 ans», précise Vincent Quillé, Managing director de Nexfin. Il rappelle que lors d’un investissement dans le locatif «il est possible de se créer un déficit locatif en déduisant les frais (charges, impôt foncier, intérêts, amortissement, etc.) afin de baisser son revenu imposable».