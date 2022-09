En France : Pour oublier le «terrible» Covid, les anciens s'éclatent en hélico

Pensionnaires et salariés d'une maison de retraite de Cordes-sur-Ciel (Tarn), ont embarqué lundi pour un tour inédit en hélicoptère, destiné à marquer la fin de deux «terribles» années de Covid, a constaté un photographe de l'AFP. «Les deux ans de Covid ont été terribles. On a envie de proposer des choses exceptionnelles aux résidents. On voulait casser les codes. Ce n'est pas parce qu'on entre en Ehpad, qu'on n'a plus de vie!», lance le directeur de cet établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, Guillaume Marzocchi.