Pour Pékin, le dalaï lama est un «saboteur»

La Chine a accusé le dalaï lama d'avoir voulu saboter les Jeux olympiques en provoquant des troubles au Tibet, alors que Lhassa fermée aux médias semblait calme mais tendue mardi.

«Nous avons les preuves, et les faits sont avérés que ces incidents ont été fomentés et organisés par la clique du dalaï lama», a affirmé le Premier ministre Wen Jiabao, sans apporter plus de précisions. «Ils voulaient saboter les Jeux olympiques de Pékin», a martelé Wen lors d'une conférence de presse.