Pour retrouver la forme, Jazz Correia mange… son placenta

1 / 6 Après avoir profité de son fils en famille, l’influenceuse a informé ses fans. Instagram/Capture d’écran Elle se dit désormais heureuse. Instagram/Capture d’écran Elle a promis de parler bientôt des soucis de santé de son fils. Instagram/Capture d’écran

Love, le fils de Jazz et Laurent Correia, a enfin pu rentrer chez lui. Né le 12 octobre 2023, le quatrième enfant du couple avait dû être emmené aux soins intensifs juste après sa venue au monde. C’est via plusieurs stories Instagram, mélangeant des vidéos et des photos, que la Française de 31 ans a désormais partagé la bonne nouvelle à ses fans. «Après quelques jours de bonheur loin de tout et tout le monde à profiter de Love, nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes enfin rentrés chez nous, à la maison», a-t-elle écrit sur une vidéo, où on la découvre embrassant son bébé.

Jazz a ensuite livré quelques détails sur l’arrivée de son fils dans la famille. «Ces derniers jours, nous avons pris la décision de déconnecter de tous les réseaux, nous enveloppant dans une bulle de tranquillité pour accueillir le nouveau membre de notre famille: notre merveilleux fils. Son arrivée (NDLR: à la maison) a été un moment magique et hors du temps, un instant que nous avons voulu vivre pleinement et sans distraction», a-t-elle ajouté. Et de conclure: «Mais vous nous avez manqué, et c’est avec joie que nous revenons partager notre bonheur avec vous tous. Merci de faire partie de notre voyage!».

«Des bienfaits de fou»

Mais elle reste une influenceuse, passionnée de produits. Elle a confié qu'elle comptait bien retrouver la forme grâce à son... placenta. Dans des stories taguées «non rémunérées», elle a vanté la société Placenta Plus, basée en Angleterre et à Dubaï. «Le jour où j'ai accouché, j'ai mis mon placenta dans une boîte». Et avec, «ils peuvent créer des produits de beauté (...) à l'intérieur il y a vraiment des vitamines et des bienfaits de fou».

Elle énumère tous les produits, «il y a des gummies et des gélules qui vont permettre de régénérer les cheveux, les ongles, qui vont aider à perdre le ventre plus vite et ça fait des résultats spectaculaires». Ce n'est pas la première starlette à manger son placenta: la n°1, Kim Kardashian, fin 2016, avait indiqué avoir fait fabriquer des gélules à base de son placenta pour de pas sombrer dans le baby blues à la naissance de Saint. Les scientifiques sont plutôt réservés sur la question: si le placenta serait très riche en vitamines et minéraux, cet organe à usage unique pourrait représenter un danger, puisqu'il a fait office de barrage aux substances nocives pour le bébé.